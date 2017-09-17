嘿咻中途喊卡熄火 男遭控性侵判無罪

2017-09-17 19:13

〔記者李立法／屏東報導〕喝酒慶生卻演變成性侵羅生門；一名女子因不勝酒力由唐姓男子載回住處休息，事後卻控訴唐男趁她酒醉強行脫去她的衣服性侵得逞，唐男則辯稱該女並未拒絕，只是「嘿咻」到一半，女方突然喊卡，他才停止動作；法官認為女子說詞有諸多不合常理，判唐男無罪。

唐男與該女子1年多前某晚受邀參加友人慶生會直到凌晨才結束，女子因酒醉被唐男載回住處休息，她事後卻向當晚同行女友人哭訴，指唐男無視她的反抗及哭喊，強行脫去她的衣服加以性侵，讓她身心受創，遂報案處理。

唐男則向檢警辯稱，他和該女性交時，雙方意識都清醒，女方未拒絕或反抗，只是做到一半，該女突然說不想做了，他才停止動作，並無任何妨害性自主的行為；但檢方仍以強制性侵罪起訴唐男。

屏東地院合議庭發現並未因女方激烈反抗而在兩人身上留下傷痕， 唐男租屋處還分租不少房客，被害人當時若大聲哭喊勢必驚動其他房客甚至報案，在被害人指述的性侵時間，女方曾以手機陸續撥打數通電話給其他友人，卻未趁機求救，而是到了當天下午才向友人表示被唐男性侵。

法官逐一詢問當天參加慶生活動的相關證人後，認為被害女子說詞有諸多不合常理之處，檢方也未能提出積極證據證明唐男犯行，依罪證有疑，利於被告的證據法則，應予被告無罪諭知。

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