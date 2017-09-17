長庚證實資深醫師涉隔空開刀、看診 主動報健保署

2017-09-17 18:30

〔即時新聞／綜合報導〕昨天（16日）有長庚醫護人員爆料，一名產科資深醫師涉嫌造假開刀紀錄。今天（17日）長庚醫院查證後指出，該醫師近2年確實發生4次隔空開刀、看診、查房的紀錄，長庚將主動提報健保署，並移送院內醫審會議處。

近2年有4次隔空開刀、門診、查房紀錄

綜合媒體報導，長庚醫院發言人黃璟隆指出，經查證後發現，該醫師近2年有4天未依規定辦理請假、代理程序，其中去年9月27日，該醫師未參與開刀卻有開刀紀錄，他辯稱是受到梅姬颱風影響提前改換班機，才未及時辦理請假。

不過，另外有3天，該醫師的門診、查房等工作都是由其他醫師代班執行，該醫師卻也因為沒有請假保有執行紀錄，違反院內規定。

黃璟隆表示，針對該醫師健保申報錯誤部分，將提報健保署處理，也會將該醫師及同樣違規未辦理代班手續的執刀醫師移送院內醫師資格審查委員會議處。

該醫師及代班執刀醫師送院內醫審會議處

長庚強調，該名醫師雖違反請假規定，但病患都是由醫療團隊合格醫師代為進行門診、手術及照顧，所以只能說是申報健保有誤，不算溢領健保，院方也因此沒有公布其姓名。

先前報導提到，有長庚醫護人員爆料，這名教授級的產科醫師經常受邀出國演講，卻涉嫌造假開刀紀錄，去年9月27日醫師明明在機場打卡，同時竟有開刀資料。