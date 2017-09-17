涉竊案穿同一套衣褲到案說明 「斯文哥」不打自招

2017-09-17 15:44

〔記者彭健禮／苗栗報導〕台中市47歲林姓男子，為竊盜慣犯，因犯案時，總穿著襯衫、西裝褲、皮鞋、繫領帶、肩背公事包，如同上班族，被苗栗警方稱為「斯文哥」；苗栗警方受理台中市1家被害業者報案，其所提供的犯案錄影畫面影中人，就是林男，經警方多次傳喚，林男總算到案說明，而他的一身裝扮，與影像中的穿著一模一樣，不打自招。

4月間，苗栗市一處五金行遭佯裝購物的林男，趁其不備下手行竊，店家遭竊後向苗栗警分局南苗派出所報案，損失1萬多元，經警方調閱店家監視器，發現嫌犯案發後一路步行走至苗栗火車站，接著搭乘火車離開。

因林男佯裝購物時，曾接觸店內販售之水管，便針對該水管外包裝袋進行採證，成功的採獲2枚指紋，經送刑事局比對，2枚指紋均與林姓男子相符。

警方進一步清查林男相關資訊，發現林男有多達60餘筆竊盜、詐欺、偽造文書、侵占等多項前科，習慣搭乘火車四處行竊，其犯案身影遍及新北、桃園、新竹、苗栗、台中、彰化、嘉義等地，且其手法如出一轍，幾乎都是找營業場所如手機行、五金行等下手。

惟林男居無定所，經多次通知仍未到案，迄今也未入監服刑，有可能仍四處行竊，警方公布影像，請店家注家，因他總穿著襯衫、西裝褲、皮鞋、繫領帶、肩背公事包，如同上班族，被苗栗警方稱為「斯文哥」。

台中一家軍警消用品店業者發現，7月初失竊花布皮包損失6000元現金和存摺，犯案手法雷同，懷疑是同人所為，提供影像請苗栗警方協助調查。林男到案，坦承犯行，警訊後依竊盜罪嫌將他函送法辦。