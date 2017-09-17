網購還可「霸王硬上弓」？未下單竟要求貨到付款

刑事局製作假郵件包裹如何防詐示意圖。（記者姚岳宏翻攝）

2017-09-17 15:26

〔記者姚岳宏／台北報導〕網拍沒下標卻要求「貨到付款」收錢，怎會有這種離譜事！新北市吳姓男子上月替同事代收一個茶葉包裹，付了2000元，後來同事回來，卻說沒在網路購物，吳男始知遇詐報警；165反詐騙諮詢專線統計，今年1月1日至本月10日止，有26位民眾被以相同手法受害，每人被騙1000到5000元不等現金。

刑事局指出，未在網路購物卻收到貨到付款包裹，疑為有心人在網路購物平台下單後，透過宅配業者將包裹寄給不知情的民眾，並由宅配業者收取貨物費用；也有部分民眾是由家人代收包裹並付款，等到本人回家，才驚覺根本沒網購這回事，民眾欲向宅配業者辦理退貨，卻遭拒絕而求償無門。

新北市某科技公司上班的35歲吳男表示，8月間有物流業者按公司門鈴，告知有茶葉包裹要簽收，包裹上收件人亦寫著同事姓名，吳男不疑有他，先行代墊款項近2千元，事後同事卻說並沒在網路購物，吳男去電165詢問，發現託運單上的寄件人只簡單寫了報關行的名稱，也無聯繫電話，以致退貨求償無門。

警方呼籲，如包裹上的「寄件人」不明確，只填物流業者或報關行名稱，或「收件人」不明確，尤其是未標明寄件人、寄件地址及商品名稱者，都請直接拒收；另收件人如為家人親友，請先致電進行查證有無購物，如均無人購物，也請直接拒收。

警方還提醒，根據運輸法規定，運送貨物必需詳細記載寄件人資料，此事是「權利與義務」關係，如宅配公司拒不提供，可向「交通部各個監理站運輸管理業務部門」反映；如為交寄貨物的報關行不接受退費或要求扣運費，亦可向「財政部關務署」尋求諮詢協助；如有任何疑問，歡迎撥打165反詐騙專線詢問。

☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆