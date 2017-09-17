惡少偷拍影片中有未成年少女 寵物法國犬成「幫兇」

2017-09-17 14:41

〔記者王冠仁／台北報導〕桃園富少李威德涉嫌散布周姓學姊手機內的性愛影片，被警方循線逮到，警方更在他電腦內發現300G的偷拍影片，李日前也遭聲押獲准。警方清查300G影片，發現至少有15名女子受害，其中更有2名未滿16歲、未滿18歲的少女受害，惡劣行徑令人髮指。

警方指出，李威德的犯案手法，除了將自己認識的女性友人、學姊或學妹等人，以約吃飯或相約吸毒的方式約回住家當中；他也會用社群網站、通訊軟體尋找女子聊天，甚至連他飼養的寵物法國鬥牛犬，也成為他誘騙女子回家的幌子，這名未滿16歲的少女就是被他以「來我家玩狗狗」為由，誘騙回家再伺機做愛偷拍。

警方為釐清李過往背景，透過他前女友、友人得知，李威德在家中排行老二，他哥哥有正當工作與社交，弟弟雖然無所事事但也不如李威德「來得壞」；他父母親多年前就為了李威德的管教問題意見不合，進一步導致夫妻離異。他父親長年在中國經商無法照顧李，每月只好給出大筆生活費供他花用。

警方說，目前將進一步透過李偷拍的影片，積極找出被害女子，再釐清他有以餵毒或藥物的方式迷姦。

此外，警方也發現李威德涉嫌散布性愛影片的「被害人」周姓學姊，其實也「大有來頭」，她不僅有多起毒品前科，更曾在4年前，夥同張姓男友一起指姦自己的閨密；她與李威德是否曾有毒品交易，也是警方將深入釐清的重點。