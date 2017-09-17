大浪來襲釣客一度受困 海大學者：戴安全帽可降低傷害

2017-09-17 13:45

〔記者俞肇福／基隆報導〕基隆港東岸防波堤今天早上發生湧浪將堤防上貨車捲落海中，一旁104位釣客一度受困，最後幸運獲救；國立台灣海洋大學海洋環境資源系教授胡健驊表示，防波堤就是容易發生浪衝撞拍打上岸，造成數公尺浪高，才會設防波堤與消波塊，釣客在此釣魚，漁貨雖豐，卻也容易發生危險。

胡健驊表示，所有沿岸突出於海面上的岬角或是人工興建的防波堤堤防，都是容易發生湧浪或是瘋狗浪的地方；胡健驊呼籲釣客，除了救生衣、釘鞋、安全索外，最重要是要戴安全帽，大浪拍打上岸造成釣客被沖打時保護頭部，將傷害降到最低。

  • 今天上午參加釣魚比賽碰上大浪，基隆104名釣客全數脫困，專家建議戴安全帽比較安全。（記者吳昇儒攝）

    今天上午參加釣魚比賽碰上大浪，基隆104名釣客全數脫困，專家建議戴安全帽比較安全。（記者吳昇儒攝）

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