鬼月收驚有蹊蹺？神壇宮主身藏毒被查獲

吳男宣稱是神壇宮主，平常幫信眾收驚解厄」，但是「我己都在幫別人消災解厄，卻解不了自己的厄運」。 （記者張瑞楨翻攝）

2017-09-17 13:06

〔記者張瑞楨／台中報導〕台中市警局保安警察大隊特勤中隊5名員警巡邏，行經中市北區中華路與公園路口，見1名男子在路口左顧右盼徘徊、形跡顯得可疑，盤查時吳男（29歲、毒品、詐欺等前科）卻說，他是神壇的宮主，因朋友「卡到陰」，請他收驚消災解厄，相約在路口等候，員警卻感覺怪異，「鬼月會有人收驚？」，在他的口袋查獲毒品，依毒品危害防制條例法辦，他則自我嘲諷說：「我己都在幫別人消災解厄，卻解不了自己的厄運」。

保安大隊特勤中隊是在10日晚間行經上述路口，見吳男形跡可疑，盤查時吳男表情又顯得很緊張，他說的收驚之詞，更讓員警深感怪異，依據民俗，農曆七月寺廟神壇沒有在幫人收驚，警方用警用電腦查詢，發現吳男有毒品前科，眼尖的員警發現吳男右手不斷往褲子口袋塞，此舉反而引起警方注意，果然在其口袋查獲二級毒品安非他命及玻璃球吸食器等物，吳男遂坦承持有毒品。

吳男說，他真的是神壇宮主，平常從事幫信眾收驚解厄等工作，因聽說安非他命能提神，他的工作都在晚上，一時好奇才會施用毒品，吳男自嘲：「我己都在幫別人消災解厄，卻解不了自己的厄運」，警方說做壞事，神明也不會保佑你，全案依毒品危害防制條例法辦。

☆少一份毒品就多一份健康，自由時報提醒您遠離毒品☆