疑自殺 警消烈日大搜救 他光著腳走回家…

台中烏日一名陳姓男子家人，今天上午報案擔心他跳進成功西路旁圳溝，消防局出動20多人到場搜救，陳男沒多久自行返家，解除一場虛驚。（記者陳建志翻攝）

2017-09-17 13:03

〔記者陳建志／台中報導〕台中市一名陳姓男子，今天早上8點多和家人吵架後外出表示要跳圳溝，家人發現僅留鞋子在圳溝旁，人卻不見蹤影，趕緊打電話報案，台中市消防局、烏日分局獲報出動20多人到場搜救，不但沿圳溝找人，還在下游架設攔截點，並調派潛水人員準備潛水搜溺，正當大家忙得不可開交，陳男約1小時後出現在家門口，家人趕緊通報，解除一場虛驚。

台中市消防局今天早上8點22分接獲報案，指稱烏日年約40歲的陳姓男子，因早上和家人口角，負氣外出還揚言跳圳溝，家人沒多久發現陳男不見蹤影，並在成功西路旁的灌溉圳溝旁發現陳男的鞋子，擔心掉進圳溝內趕緊報案。

台中市消防局獲報，出動烏日、大肚分隊共23名消防人員到場搜救，烏日分局三和派出所警員莊勝安也到場協助找人，搜救人員除沿圳溝往下游搜巡，並沿王田油庫水圳往上游搜尋並設立攔截點，並派出車籠埔分隊潛水人員準備潛水搜溺，就連農田水利會也派人關閉水閘門。

正當20多人頂著烈日焦急找人，不見蹤影的陳男約9點多突然徒步走回家，家人發現通報警局，員警趕緊到家裡確認，一問才知道陳男走下約80到100公分深的圳溝，走了沒幾步就自己上來，並在附近閒晃後返家，解除一場虛驚。

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