派出所竊案！在警察面前摸走警用電腦

2017-09-17 12:57

〔記者邱芷柔／屏東報導〕屏東1名41歲的蘇姓男子，昨天到里港分局大平派出所報案，沒想到他趁著員警製作筆錄時，神乎其技將M-Police警用電腦偷走，警方調閱監視器後立即動員逮人，所幸警用電腦在失竊1小時後就被尋回，未有任何個資外洩。

蘇嫌昨天下午到派出所報案，說明自己的錢包在里港1處釣蝦場內遺失，趁著警方製作筆錄時，他先拿起桌上的抹布，覆蓋在一旁的M-Police警用電腦，再伺機連同抹布將警用電腦放進自己的背包中，避開員警視角，完成報案程序後就離開派出所，巧妙的行竊手法，讓現場員警絲毫未察覺。

M-Police警用電腦除了搭配高解析度的錄影鏡頭、3.5Ｇ行動通訊模組，讓警方可在活動現場錄影的同時，透過行動通訊介面即時將影像資訊傳送至勤務指揮中心，電腦裡還載入了身分證件上的相片等資料，落入竊賊手中，恐有個資外洩的疑慮。

里港分局指出，員警發現警用電腦失竊後，立即鎖定竊賊並動員圍捕，失竊後約1小時，即在九如鄉新維街一帶找到蘇嫌，並在蘇嫌斜背包內查獲失竊的警用電腦。

警方也指出，警用電腦必須輸入帳號、密碼才能使用，經調查，該警用電腦遭竊期間沒有任何資料查詢記錄，除將竊賊依法送辦，分局也將利用各項集會加強宣導應勤裝備管理安全相關規定，並檢討相關人員行政責任。