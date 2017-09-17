兩派人馬KTV慶生衝突 警法辦打群架4嫌

2017-09-17 12:46

〔記者王俊忠／台南報導〕今天凌晨一點許，南市中西區錢櫃KTV發生兩派客人酒後打群架，雙方一路從店內打到店外，警方獲報調派大批警力到場處理，但兩派人馬打出火氣、不甩警方制止，數度欲衝進對方陣營挑釁，員警忙於穿梭勸架，並帶回四人分依妨害公務、傷害、社維法等罪嫌送辦。

今天凌晨一點許，兩派人馬在錢櫃包廂內酒後起爭執，雙方從店內衝突到店門口，店內、店外人聲鼎沸，幹譙聲四起，雙方人馬一路從樓上包廂互嗆到一樓店前，還引爆大亂鬥。警方獲報到場，有員警上樓盤查蒐證；也有員警在店前阻止雙方人馬衝突，但仍無法有效壓制，一名胡姓男子拿出安全帽攻擊、丟到員警身上，被警方帶回依妨害公務罪嫌法辦。

也有一名林姓男子被打的頭破血流，警方呼叫救護車送醫治療。二分局警方依蒐證影像帶回兩陣營三人依傷害罪嫌、社維法查辦。

警方調查，這兩派人馬當時都在KTV包廂內各辦慶生活動，較大包廂的一方有二十多人，是一名女子為男友慶生，同夥多是二十幾歲、較年輕的男女；小包廂內約十五人是在為一名母親慶生。據了解，小包廂內一名男子酒後在樓梯間遇到大包廂一名女子，疑酒醉說話「虧了」女子幾句，女方不悅回頭告訴男友，男友前往質問，引發兩包廂人馬的衝突。