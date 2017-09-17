蒙面夜騎單車偷椅子 贓物放在派出所對面…

39歲黃男凌晨騎單車偷騎樓的椅子。（記者姚岳宏翻攝）

2017-09-17 10:49

〔記者姚岳宏／台北報導〕台北市吳興街39歲黃姓男子，欲將擺放在別人店家門口供人休息的座椅占為己有，竟趁凌晨時分，騎單車去將椅子偷搬回家，又怕附近有監視器，還把衣服套在頭上，意圖規避查緝，但警方擴大調閱監視器，一天內仍順利逮人，詢後將黃男依竊盜罪嫌移送送台北地檢署偵辦。

本月初有軍警用品玩家，瘋傳一段「蒙面賊」竊取店家座椅的影片，鄉民們都留言大呼「警察來抓賊啊」，信義警分局吳興街派出所主動偵辦，沿路調閱監視器時，發現「小偷怎麼騎來派出所」，原來行竊的黃男就住在派出所對面，得來全不費工夫，警方直接到派出所對面住家逮人。

警方調查，黃男無刑案資料，9月4日凌晨4時許，他騎單車在吳興街一帶閒晃，見四下無人，竟將擺放在店家騎樓，供人休息的一張椅子搬走，為規避監視器拍攝，還異想天開以身上衣服蒙面，自以為神不知鬼不覺。

警方查看監視器畫面，發現黃男單手騎車、單手搬椅子的動作很笨拙，不到50公尺的路程，他就氣喘吁吁還翻下蒙面；當警方登門查訪，黃男無奈表示，因工作不穩定收入少，家裡缺張椅子，才心生歹念行竊，被查獲後黃男懊悔不已，表示願向店家致歉請求原諒。遭竊的楊姓店家，獲知警方火速破案，旋即在臉書按「讚」向承辦員警表示感謝之意。

39歲黃男凌晨騎單車偷騎樓的椅子，得手準備離去。（記者姚岳宏翻攝）