搞笑？男大街上揍正妹 1拳打到電線桿自己又滑倒

2017-09-17 10:34

〔即時新聞／綜合報導〕台北市華山文創園區後方停車場，14日有1名男子試圖在大街上打正妹，有民眾目擊現場連忙錄影，最後卻滿臉問號。原來打人男子1拳打到電線桿，當場痛到不行，要追逐正妹時也直接滑倒，爬起來後手痛腳又痛，只能蹣跚離開。

有網友在「爆料公社」上傳影片指出，當時他邊走邊吃早餐，看到1個長得不錯的妹妹在過馬路，突然有個穿著藍色雨衣和全罩式安全帽的男子，跑到正妹面前直接開罵「幹XX，臭婊子還躲，信不信我砍你。」

網友見狀連忙錄影存證，此時男子將女孩推到角落，對著她的頭直接1拳打下去。從影片中可以看到，女孩當場抱頭不知所措，接著男子又1拳揍過去，沒想到卻命中電線桿，讓他痛到當場彎腰。

女孩見狀拉開幾步距離，想要找機會逃跑。男子不願放人，上前追逐時又往後滑倒，女孩趁機逃離現場。男子這跤真的跌得不輕，要爬起來時剛剛打到電線桿的手還在痛到不行。勉強站起來後，男子手痛腳又痛，似乎不知道該先痛哪裡比較好，只能有點掰咖地離開現場。

錄影的網友表示，後來女孩有回來像是在找東西，他有上前詢問是否要報警，也可以幫忙當證人。雖然女孩婉拒好意。網友仍然向她留了電話，叮嚀她若有需要作證，自己都可以幫忙。網友笑稱，雖然男方的臉根本拍不到，但如果有人當天同時手骨折又摔傷，那可能就是這個人了。

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