臉書留言「太刺激」 母揪未成年女兒被人性侵

2017-09-17 10:10

〔記者吳昇儒／基隆報導〕「上次在公廁太刺激了，差點被人發現！」基隆一名蔡姓男子去年8月結識就讀國二的少女小卉（化名）。蔡男開車貼心接送，讓年少無知的小卉墜入情網，2人分別在車上及公廁內發生親密接觸。事後，小卉母親在她手機上發現2人的對話，才知女兒被性侵，怒對蔡男提告。基隆地檢署近日偵結，依對未成年猥褻等罪，將蔡男起訴。

檢警調查，24歲蔡男去年8月在基隆某陸橋下的籃球場，搭訕就讀國二的小卉，2人互加臉書及line開始深聊。有車階級的蔡男開著車接送小卉上下課，讓情竇初開的她心動，2人開始交往，交往不到2週，就在車內、公廁、產業道路及蔡男住處等地，發生性關係或猥褻她。有一次蔡男大剌剌將車停放在校門口，接到小卉後直接在車內愛撫。

2人經常在聊天的過程中，聊到發生性關係的地點及時間，某次2人在宮廟外的公廁發生關係時，碰巧有人進出，讓小卉感到很緊張，當日晚間透過臉書告訴蔡男，卻成了2人發生性關係的鐵證。

小卉母親關心女兒的交友狀況，查看她手機時，意外發現她跟蔡男的對話，才知道涉世未深的女兒已經偷嚐禁果，對蔡男提出妨害性自主及對未成年猥褻告訴。

蔡男到案後，自知難逃法網，坦承犯行，但小卉護男友心切，頻頻向檢、警求情，說全部都是自己自願，沒有被強迫，還表示自己記不得時間，企圖幫男友護航。檢察官調查後認定，蔡男與未滿14歲的小卉發生性關係，依法將他起訴。

據悉，蔡男雖然開車代步，但是沒有穩定的工作，有些時候帶小卉出門的油錢，還得小卉幫忙支出。

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