被信徒告詐欺 妙禪向檢察官這麼說...

妙禪師父接受信徒集資4000萬購買的2輛名車，引起各界討論。（圖取自YouTube）

2017-09-17 08:01

〔即時新聞／綜合報導〕佛教如來宗創始人妙禪師父接受信徒集資4000萬購買名車，引起爭議，媒體報導，5年前曾有一名李男指控妙禪詐欺，一狀告到法院，但地檢署調查後沒有將妙禪師父起訴。

《蘋果日報》報導，李男當年指控妙禪透過如來實證協會及精舍，自稱是造物主派來人間弘法的佛，可以消除業障、拉鬼魂上天界，要信徒向他行五體投地跪拜之禮，並每月收取功德捐款，他當時對師父深信不疑，每月都捐款。

李男提告，透露他當年誤信妙禪有神通，從2010年5月到2012年每個月都捐出千元金額供養師父，也捐了錢為如來大禪堂籌建基金，不過後來他參加妙天禪師法會後聽聞妙禪過往爭議，才發覺自己很可能被騙，於是決定告妙禪詐欺。

妙禪到案後否認犯行，強調自己沒有賣任何商品，也沒要求同修供養，這些都是少數同修隨喜供養，他對任何同修都是平等對待，所以他也不知道誰有供養、誰沒有，李男隨喜供養都是自發性的，但他如果後悔，願意退還他錢。

妙禪強調，自己絕對沒有向同修表示是造物主派來的，也沒有要求信眾向他膜拜，這些都是同修感覺修行後生活有所改善，自發性所做的，但像李男這樣沒感受的人也有很多，大部分就會失望離開。妙禪指出，他替弟子渡業力都沒收錢。

檢方調查後認為，法事施作是個人信仰表現，鬼神之說無從驗證，李男則是具有社會經驗的高知識分子，對於提供供養、改運之間是否有絕對關係，應有判斷能力，加上《憲法》保障宗教信仰自由宗旨，檢方綜合各項調查後，認為證據不足，給予妙禪不起訴處分。