毒販學飛鼠躲警 「飛行」3公尺仍被逮

2017-09-17 00:13

〔記者黃文瑜／台南報導〕一名21歲的方姓毒販，被善化警方鎖定，到他租屋處逮人，想不到方男為了逃避追補，竟從2樓窗戶爬出「當飛鼠」，踏到鐵捲門上的遮蔽處，助跑2步半，「飛了」3公尺，到隔壁草叢空地，過去員警抓方男時，見過方男會「飛」，因此警方早有埋伏在空地，順利將方男逮補，並起出毒咖啡包及其他毒品超過1公斤，偵訊後將他依毒品罪嫌移送法辦。

方男有多項毒品前科，年初善化警分局接獲線報，指稱方嫌擁槍自重，警方經過監控後上門逮捕，一舉查獲3把改造手槍，將他移送法辦。這次要抓他時特別選在中午街道人少時，偵查隊員除穿防彈背心外，也帶上盾牌、破門器等，重裝上陣。

因方男的租屋在2樓邊間，為了不讓方男發現，警方緊貼著牆摸過一戶又一戶的人家，直到方男住處樓下欲打開鐵門，想不到方男有所警覺，透過對面房子的的窗戶反射看見一群警察，連衣服都來不及穿，僅著1條內褲，憑藉自己的體重只有40多公斤的優勢，踏到鐵捲門上的遮蔽處，助跑2步半用力一躍，竟直接「飛躍」一面2公尺的高牆，「飛行距離」約有3公尺，到隔壁草叢空地，以為過一劫，想不到草叢空地早有警察埋伏，最後仍被逮補。

經搜索後，警方在方嫌租住處查獲毒咖啡包125包，另外還有其他毒品12包，總重1公斤247公克，現場還有封口機、分裝袋等；經過警方初步檢驗，發現毒咖啡包內的成分，含有一、二、三級毒品及咖啡、阿華田、葡萄糖等，偵訊後將他依毒品罪嫌移送法辦。

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