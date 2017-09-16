快學起來！警方秘傳「3個字」 假援交真詐騙秒破功

2017-09-16 23:55

〔記者王捷／台南報導〕詐騙歹徒假冒女子欺騙尋芳客買點數，雖然是「老梗」，但警方礙於「援交」違法，不知如何公開宣導，不過，常接觸詐欺案的警員透露，其實一招就可以讓假援交真詐欺的歹徒現形。他說，現在應召站都有地域性，但詐欺歹徒沒有，歹徒的「起手式」都是問尋芳客住哪裡？這時只要反問歹徒「約哪裡？」，3個字就可以讓詐欺歹徒現形！

台南不時傳出假援交真詐騙案件，9月11日，楊姓粗工第一次上網援交，就成為詐騙集團的肥羊，自稱「雅瞳」的少女誆騙楊男，以4000元援交，但不收現金，只收點數。

起初楊男還很MAN地說，「我不玩女人」，結果還是到超商買了點數，卻買錯點數的牌子，遭到歹徒嗆說他是「竹聯的老鷹」，買錯牌子是來亂的喔！逼楊男重買，事後楊男氣得報案。

警方私下說，會下海用身體賺錢，都是因為缺錢，「不會缺點數」，但是援交違法，站在警方立場，總不能公開教民眾什麼是「真援交」，因此比起「假檢警」、「假綁票」、「網購轉帳錯誤」等詐騙方式，警方更難有效宣傳假援交。

據了解，應召業者、跑單幫的個人工作室，都會到某些論壇上打廣告拉客，連論壇都會提醒民眾，「店家絕對不會要你購買點數卡！如有店家要你買點數卡，請立即向客服人員反應 」，但依然有男客一時「性」起被騙。

警員透露，其實，應召業者都有地域性，但詐騙歹徒沒有地域性，因此，他們的聊天起手式就是問「你住哪」？歹徒得知民眾的地點，才會搜尋附近的超商或可以購賣點數的店家，要男客買點數，因此，只要反問「約哪裡？」歹徒就會不斷跳針問「住哪裡」，援交詐騙其實很好破解，但前提是要冷靜，才不會上當！