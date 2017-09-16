男拒檢載妻小蛇行逃 警開8槍圍捕

警方將蛇行逃逸的林男逮捕。（記者王宣晴攝）

2017-09-16 21:19

〔記者王宣晴／新北報導〕新北市三重環河北路驚傳槍響，40歲的林姓男子載妻小，今晚7時許違停在三重三和、龍門路口遭警盤查，陳男拒檢，竟倒車猛撞盤查員警，並加速逃逸約1公里，警方最後在河邊北街110巷口包圍林男，沒想到林男一度企圖衝撞停等紅燈的車潮，三重警方連開8槍才將林男擋下，場面驚險。

警方調查，無照的林男有多項前科，今晚駕車載妻子及9歲的兒子行經三和、龍門路口，違規臨停在紅線上，巡邏員警見狀上前盤查，不料陳男竟倒車猛撞員警機車，隨後加速逃逸，沿途不斷蛇行，行徑危險；遭撞員警不顧傷勢，趕緊請求警網支援，最後大批警力在河邊北街巷口攔下危險駕駛的林男。

因當時有不少車潮停等紅燈，林男見無處可逃，一度加速企圖往前衝撞包圍警方，員警連忙對空鳴槍嚇阻，再朝林男轎車後輪連開7槍，林男這才放棄逃逸念頭，但仍不配合警方下車盤查，員警強制打破車窗，才將林男拉下車，並封鎖一車道蒐證。

警方表示，林男車上並未查獲違禁品，酒測值也為0，遭撞員警小腿挫傷，而林男供稱因無照，加上駕車前有喝了一罐啤酒，擔心酒測值超標，被員警開罰，才死命逃逸，目前警方將林男及妻小帶回警局偵訊，釐清案情，訊後將依公共危險、妨害公務等罪嫌送辦。

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