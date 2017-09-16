屏東縣警用監視器妥善率僅6成 全國倒數第3

2017-09-16 19:05

〔記者李立法／屏東報導〕屏東縣警用監視系統妥善率偏低，去年的妥善率僅61.94%，經內政部警政署督導考評成績為全國倒數第3名，審計單位要求屏東縣政府儘快改善，發揮維護治安及交通安全功能。

屏東審計室調查資料顯示，至105年底，屏東縣警用監視器損壞數量達1528支，正常運作的有2487支，妥善率不到6成2，枋寮分局轄區的監視器妥善率甚至只有36.1%，影響治安及交通案件蒐證，縣府應檢討改善。

屏東警方則回覆，已爭取5年錄監系統汰舊換新計劃，並要求所屬各分局確實列管監視器維修進度，致力提升妥善率。