高雄店家遭竊「2000億」報案 嚇壞警方

吳嫌（右）戴安全帽進入郵幣店，趁店家（左）酒醉躺在椅上熟睡，翻箱倒櫃偷走市價3萬多元財物和舊鈔。（記者黃良傑翻攝）

2017-09-16 19:00

〔記者黃良傑／高雄報導〕高市新興分局接到郵幣社報案遭竊「2000億」，嚇壞警方立即偵辦，發現原來是40張「50億」的南斯拉夫幣，調閱店內監視器，查出是店家曾幫助過因車禍無法工作的吳姓男子涉案，警方把吳男逮捕到案，追回市值3萬元的贓物和贓款。

警方調查，吳嫌（50歲、毒品前科）有時會去新興區某郵幣社找王姓店主閒聊，2個月前吳男因車禍無法工作，店家見他經濟不好，曾多次拿1、200元讓他吃飯，不料，吳男竟用偷竊回報，趁王姓店家酒醉在店內睡著，竟登門入室在店內翻箱倒櫃，偷走南斯拉夫幣50億元紙鈔40張，以及100張民國65年10元舊鈔、民國38年5角舊鈔150張、女用手錶1只。

新興警方獲報失竊2000億，立刻成立專案追查，派人會勘採鑑，才知原來是已經解體的南斯拉夫舊紙幣，每張面額「50億」，40張市價約折新台幣2萬元，員警才鬆了口氣，估計所有失竊財物價值約3萬元台幣，警方仍不敢掉以輕心，調閱店內外監視畫面，鎖定吳嫌和李姓女友。

吳男坦承偷到「50億」南斯拉夫紙鈔時，看到5的後面這麼多的「0」，腦中頓時一片空白，因為一輩子都沒看過、碰過上億，還一度幻想「5角、10元都能換數倍的新台幣，50億不曉得能換到多少？」準備過一陣子再拿去變賣，結果就被抓了。

被害人王姓店家表示，南斯拉夫的「50億」紙鈔，在當時仍流通的使用年代，經過換成美元後再折算新台幣，也才只值100元，現因南斯拉夫已解體，錢幣已無法使用，愛好古錢的收藏家每張收購價約新台幣500元。

警方訊後將吳嫌、李女及收贓店家，各依竊盜、贓物罪嫌函送法辦。

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