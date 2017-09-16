最愛的台灣！日車友魂斷花蓮 父寫信感謝台灣

日本單車騎士白井寬之遭落石擊中，不幸傷重不治，他的父親白井良一（左）收起悲痛，寫了一封信，感謝給花蓮慈濟醫院院長林欣榮、醫護人員及自行車友的幫忙。中為白井寬之的未婚妻。（記者王峻祺攝）

2017-09-16 19:09

〔記者王峻祺／花蓮報導〕「雖然這是件令人傷心的事，但對於犬子來說，這是在他喜愛的台灣，騎著他最愛的自行車時所發生的意外。對我來說，這也是他在完成心願時所發生的一場事故。」

熱愛台灣的日本單車騎士白井寬之遭中橫落石擊中昏迷，送進加護病房，父親白井良一第一時間從日本趕到花蓮陪伴愛子，還在耳邊替他「加油！」囑咐一定要活下去，可惜經過多日搶救，愛子仍傷重不治。白井良一在兒子遺體火化後，立刻寫了一封「父親的信」，向所有幫助過他們的台灣人表達最深的謝意！

白井良一歷經喪子後，收起悲痛，寫了一封信給花蓮慈濟醫院院長林欣榮、醫護人員及自行車友，今天早上參加送行的醫師李毅收到後，在臉書PO文說，這封信的內容令人熱淚盈眶，字裡行間看見的是父親對兒子的不捨、摯愛與永恆不變的支持。

白井良一在信中提到，「事故發生後，我們得到許多台灣人的全面支援，在台灣的這段時間真的讓我們很安心並且有信心的處理各種相關事項」。

白井良一也寫道，「我也希望台灣的自行車運動在未來有更好的發展，相信寬之在天國也會一直幫台灣應援。」他說，期待再與各位相聚的一日，衷心感謝各位，謝謝！

李毅醫師則在臉書寫下，「上星期在太魯閣遭落石擊中不幸往生的日本自行車騎士白井寬之的父親，今天已經抱著兒子的骨灰回日本途中。寬之的父親在倍極傷痛之際，對慈濟醫院和所有協助過的人，非常感謝。臨行前，他寫了一封信。在這封信裡，沒有抱怨兒子為什麼來台灣，為什麼要騎自行車運動，即使兒子因此失去生命，仍然支持兒子的決定。」

日本單車騎士白井寬之遭落石擊中，不幸傷重不治，父親白井良一為亡子寫感謝信，向所有幫助過他們的台灣人表達最深的謝意！ （翻攝自醫師李毅臉書）

白井良一喪子後收起悲痛，寫了一封信給花蓮慈濟醫院院長林欣榮、醫護人員及自行車友，參加送行的醫師李毅收到後，在臉書PO文說，這封信的內容令人熱淚盈眶！（記者王峻祺攝）

白井寬之生前在花蓮七星潭的留影。（家屬提供）

白井寬之生前在太魯閣國家公園的留影。（家屬提供）