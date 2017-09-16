誰這麼狠？中正大學附近9隻流浪犬慘遭毒死

嘉義縣民雄鄉傳出毒狗事件，中正大學生發現狗狗疑吃了毒餌後，身體抽搐、口吐白沫死亡。（嘉義市動物守護協會提供）

2017-09-16 17:46

〔記者王善嬿／嘉義報導〕嘉義縣民雄鄉最近一週內頻傳疑似有人放毒餌，9隻流浪犬誤食慘死，嘉義市動物守護協會接獲民眾通報後，向嘉義縣政府家畜疾病防治所報案。

縣家畜所動物保護課長張安吉說，日前接獲通報，中正大學附近有兩隻狗需要緊急救援，但救援人員趕到現場，其中一隻狗已死亡，交由承包廠商火化處理，另一隻狗則由通報民眾送醫搶救，仍不治死亡，因毒物反應多種，而且接獲通報離狗兒死亡有段時間，難以採樣化驗，週一將到中正大學及附近社區訪查，釐清案情。

嘉義市動物守護協會理事長吳育才說，近一週內接獲通報，有9隻流浪犬陸續被毒死，而且地點多集中在中正大學附近的統一超商，依「動物保護法」毒害動物且累犯，加重刑責，他譴責涉及毒狗的人！

學生目擊丟豬皮餵狗 疑似毒餌

中正大學「寶貝動物社」前社長許雅倩說，有學生目擊可疑人士騎機車丟放豬皮等食物，狗狗吃下肚約過幾小時，就口吐白沫、倒地抽搐死亡，她們知道的就有6隻狗有類似情形，懷疑豬皮可能是毒餌，待將豬皮化驗，了解有沒有毒物成分。