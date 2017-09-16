枋寮漁港不平靜 男子深夜騎車投海輕生

搜救人員打撈湯男屍身。（記者陳彥廷翻攝）

2017-09-16 17:30

〔記者陳彥廷／屏東報導〕屏東縣枋寮漁港今天凌晨發生1起騎機車投海的輕生案件，湯姓男子凌晨時分想不開，騎摩托車衝入漁港，警消岸巡在水下找到遺體，早已失去生命跡象。

今天凌晨2時，第六岸巡總隊枋寮安檢所許接獲釣客通報，於枋寮漁港港區北晨堤岸處，有1不明騎士騎乘機車衝入港嘴落海，安檢所所長林智偉獲報出動多功能巡緝艇及20餘人前往搜救，經岸際人員與多功能巡緝艇搜索多時，仍未發現落海民眾，但天色昏暗加上颱風外圍環流的風浪難以下潛，只能在海面搜索。

天亮後救援人員判斷風浪轉小，直至上午8點30分，第三大隊水下搜救人員在水下3公尺處尋獲落海民眾遺體。據了解湯男疑因個人家庭因素，騎乘機車前往港區，想不開而投海。

警消岸巡目前排除他殺可能，而據了解，家住枋寮的湯姓男子不滿30歲，日前就曾向家屬透露試圖要以此方式輕生，令人不勝欷噓。

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眾人打撈起湯男的機車。（記者陳彥廷翻攝）

眾人打撈起湯男的機車。（記者陳彥廷翻攝）