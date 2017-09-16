逃得一時！ 毒蟲上午奔竄甩警車 夜晚違規停車落警網

2017-09-16 17:33

〔記者張瑞楨／台中報導〕逃得了一時？台中市曹姓男子開車被中市警局保安警察大隊第一中隊攔檢，他奔竄甩開警車，不料，事隔僅約10小時，卻因併排違規停車，與朋友在車內聊天時，又被同一組警網攔查，這次他跑不掉，被警方於車內查扣毒品，他與朋友2人坦承吸毒，依毒品危害防制條例法辦。應驗俗話「法網恢恢，疏而不漏」。

保安警察大隊第一中隊中隊長黃欽洲等4名員警，10日晚間於中市西屯區河南路與福星路口，發現有一輛自小客車併排違規停車，員警隨即攔查，請駕駛曹姓男子（26歲有毒品前科）與乘客林姓男子（28歲，無前科）下車接受盤查，隨即於車內中央扶手排檔桿前，查獲有K他命一包，曹男坦承是他持有，另於副駕駛座腳踏墊上找到K他命K盤1個，又在中央扶手排檔桿暗格內查獲1個咖啡袋子，內有毒咖啡9包與黃色、白色粉末各1包與3包，初步檢驗都含有毒品，2人坦承吸毒。

曹男說，當天早上他開車經過青海路，被保大的巡邏車鎖定尾隨攔查，他加速甩開警車，怎知人算不如天算，10小時之後，當天晚上還是被保大所查獲，而且還是同一組警網，警方說，正所謂「賊星該敗」，歹路勿走。

員警在偵辦過程中不斷勸誡曹男與林男，年紀輕輕應該好好讀書，或者衝刺事業的黃金時段，千萬不要浪費生命在這些毒品上，況且目前這種混裝毒品都製作成即溶咖啡、奶茶包等，喝多了會使濫用者產生幻覺、攻擊性甚至暴力及自殘行為，是會影響一輩子的，兩嫌聽了覺得很恐怖，向員警表示因為一時好奇，在夜店內購買，只有用過一次，「是最後一次了，以後不會再碰毒品了」。

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