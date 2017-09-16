痛毆、逼吃屎虐死車手 大姊頭與小弟判賠315萬元

2017-09-16 16:43

〔記者張瑞楨／台中報導〕車手集團「大姊頭」許曉匠與胞弟許明旺，夥同手下共4人，對「黑吃黑」暗槓贓款的車手林泓佑動用私刑，持棍棒、BB槍凌虐到脫糞，還逼迫他吃下糞便，林男慘遭活活打死，臥病在床的父親提起民事訴訟索賠1024萬元，不料，台中地院一審只判賠165萬9200元，林父上訴索賠250萬元，台中高分院認為，這4人手段兇殘，凌虐達10天之久，死者又是獨子，林父勢必孤獨終身，判決4人應再連帶賠償150萬元，總計315萬9200元，全案判決確定，不能再上訴。

打到脫糞迫吃下 私刑狠虐10天

判決書指出，剛年滿18歲的林泓佑與廖姓少年加入車手集團，受許曉匠（23歲）等人指揮，去年1月11日兩人卻私吞詐欺贓款55萬元。許女與胞弟許明旺（20歲）夥同集團成員盧政霖（以上3人判處徒刑20年）、林志鴻（判處徒刑19年6月），對林泓佑與廖姓少年動用私刑，同年月18日凌晨，囚禁於台中巿太平區民宅，輪流徒手、持鋁棒、BB槍、電擊棒毆打凌虐，導致林男屎尿失禁，再逼林男吃下糞便，不久後，林男因急性腎損傷、嘔吐與呼吸道、小支氣管異物阻塞而死亡。

林父向台中地院提出損害賠償，索賠殯葬費15萬9200元，無法受兒子扶養的損害508萬餘元，精神慰撫金500萬元，總計1024萬元，不料，一審僅判賠165萬9200元，林父上訴，並聲請4人應再連帶賠償扶養費100萬元與精神慰撫金150萬元。

一審只判賠165萬 高院加到315萬

二審審理時，4人抗辯說，自己學歷不高，無固定收入也無財產，希望能減少扶養費與精神慰撫金賠償，不過，台中高分院認為，林男是獨子，林父喪偶又面對兒子被打死的困境，晚年無人照料陪伴，勢必孤寂一生，判決應再賠償150萬元，總計賠償315萬9200元，全案確定。