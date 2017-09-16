女酒醉「像死魚沒反抗能力」 渣男性侵判刑4年

2017-09-16 14:51

〔記者陳慰慈／新北報導〕48歲的李姓男子餐敘後，邀約女子小婷（化名）到酒店續攤，散場時見小婷喝得爛醉，招來計程車送小婷返家，卻趁機趴光小婷衣服性侵得逞，隔天小婷醒來發現全身赤裸，才驚知被李男玷污，一度有輕生念頭，但李男否認犯行，新北地院痛批他毫無悔意，依乘機性交罪判處他有期徒刑4年，可上訴。

判決指出，去年3月，小婷透過臉書認識徐姓友人，徐男帶著李男一起參加聚餐，後來眾人又到酒店唱歌、喝酒，凌晨2時30分結束，李男見小婷醉得需要人攙扶，加上兩人家住得不遠，於是共搭一台計程車回家，但李男送小婷返回新北林口住處後，竟趁小婷酒醉無力反抗之際，脫掉她的衣物性侵得逞，翌日上午9時許，小婷清醒後發現沒穿衣服，向友人哭訴，懷疑自己被下藥性侵，去年4月1日報警提告。

開庭時，李男供稱，他攙扶小婷回到住處，上完廁所後，就躺在客廳沙發睡著了，天亮後才離開，否認有猥褻、性侵犯行。

但小婷的3名友人證稱，事後發，小婷有跟他們傾訴此事，甚至還有輕生念頭，準備吃安眠藥與喝清潔劑自殺，還向友人交代後事，請他把存款跟重要物品轉交給其母。

法官調閱小婷住處大廳監視器畫面，發現當晚小婷確實不勝酒力，加上小婷與李男的對話錄音中，小婷泣訴，「我像死魚一樣，完全沒有反抗能力」，李男在小婷不斷追問下，才坦承「這些事情我承認我做的，我跟妳道歉」；徐姓友人也向李男抱怨，「真的被你害死，是你做錯事，反而是我受牽連…」，透露其確實對小婷有逾矩行為，加上小婷遭性侵後持續看精神科1年多，出庭時亦情緒激動、全身顫抖，李男辯詞因此未獲採信，遭判有罪。

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