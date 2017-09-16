託網友代購香奈兒包 女護理師被詐16萬

2017-09-16 14:02

［記者邱俊福／台北報導〕嘉義市1名33歲的張姓護理師，為了想帶個名牌包參加大學姊妹淘的婚禮，經由臉書一個名牌包代購社團，請1名自稱正在歐洲旅遊的女網友代購，對方還假意正在店內幫其選購，並PO名牌包照給予觀看，讓張女信以為真匯款失15萬8000元，對方隨即失聯，刑事局今天呼籲民眾小心受騙。

刑事局表示，張女為了參加今年4月大學姊妹淘的婚禮，因10年未見昔日大學同學，想讓自己看起來貴氣一點、稱頭一點，看到代購社團網友Nico在今年1月前往歐洲旅遊3個月，可順便代購香奈兒名牌包海運回國，遂與之聯繫。

一開始，Nico回應非常積極，替張女前往香奈兒店面挑選，張女看上一款Boy Chanel 28，在台灣售價1個17萬5000元，但在法國代購僅需15萬8000元，Nico熱情地與張女討論買限量款顏色、可換購黑色鐵鍊，甚至還回傳在櫃位拍攝的名牌包照片取信張女，張女遂立刻匯款15萬8000元給Nico。

隨後，Nico告知張女因為限量款式缺貨，需等Nico 6月回國前，才能取貨帶回國面交，張女見名牌包已無法趕上參加婚禮使用，便問Nico能否退貨，Nico在多日後讀取訊息並告知已經付清，張女只好繼續等待，但越接近Nico回國的時間，Nico回訊的速度越慢，之後LINE訊息已讀不回，張女再也聯繫不上Nico，始知受騙，今年7月向警方報案。

刑事局呼籲，民眾購物時要審慎選擇信譽良好、防護機制完善的購物網站購買商品較有保障，切勿為了貪便宜而利用代購社團私下交易。＃