女藥腳疑為毒陪浴 男藥頭劈腿約炮求警保密

2017-09-16 12:39

〔記者黃良傑／高雄報導〕李姓藥頭提供毒品給偽證通緝的楊姓女友，還劈腿約炮陳姓女毒蟲，2人鴛鴦浴時，被高市刑大攻堅破獲，並追出下線操姓、田姓及邱姓等藥頭，起出135.48公克毒品，以及自製的毒品壓模機，5嫌遭聲押獲准。

李姓藥頭（60歲）坦承販毒，並指供毒給2名女友，常享受齊人之福，但怕楊姓同居女友（46歲）得知他劈腿女毒蟲的事，央求警方不要告訴楊女；另操姓男子（49歲）、邱男（40歲）、田男（31歲）等人雖均否認運毒、販毒，但有10名藥腳指認是向李、操等人買毒。

刑大偵一隊表示，為瓦解販毒集團，警方兵分11路前往鳳山、前鎮等地緝毒，攻堅摩鐵撞見藥頭李男、藥腳陳女正在鴛鴦浴；見到持槍衝入房間的不速之客，躺在浴缸的李男一臉驚恐，一度以為仇家上門；警方在陳女袋內查獲海洛因，她坦承毒品都是李男供給。

警方再循線到李男住處查緝，發現他的楊姓女友是偽證通緝犯，也一一將販毒下線操男、邱男等人逮捕到案。李男因坦承犯行獲得交保，其他5嫌否認販毒，全遭法官裁定羈押。

警方意外查獲李男劈腿陳女，享受齊人之福，李男瞞著楊姓同居女友，約炮陳姓女藥蟲，員警發現陳女今年9月間因車禍腳部受傷，送醫施打止痛劑竟無效果，醫護人員曾問她「是否吸毒」，陳女擔心醫院通報，放任傷口腐爛，找男友藥頭供毒止癮止痛，甘願為毒品與男藥頭發生關係。

警方見她潰爛傷口，忍不住勸她就醫，以免引發敗血症甚至截肢，刑大擴大追查販毒集團成員，將6名藥頭、10名藥腳全部移送法辦。

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