為了一送醫女子 兩派人馬急診室外開砍濺血

2017-09-16 12:03

〔記者陳彥廷／屏東報導〕屏東恆春旅遊醫院急診室外今天凌晨發生持刀鬥毆案件，事發原因竟是兩派人馬在探望1名受傷女子時，疑為替女子抱不平，卻互相質疑一言不合，就在醫院外開打，甚至有1名男子被西瓜刀砍傷，警方到場見場面混亂，當機立斷對空鳴槍警告，這才壓制兩派人馬的囂張氣燄。

今天凌晨1時40分左右，警方接獲民眾報案稱恆春旅遊醫院前發生群眾鬥毆事件，恆春分局分局長曾學貴隨即指示由偵查隊與派出所組成快速打擊部隊到場，但到場後發現現場多人聚集且已有多人互毆，警方當場對空鳴槍制止雙方繼續發生更大衝突。

混亂當中，鬥毆等級提高，兩派人馬從原本拿石塊、磚頭互丟，到其中1名23歲的陳姓男子竟拿出西瓜刀，對另名陳姓男子揮刀，造成陳男頭部被砍傷直接送醫救治，警方當下立即逮捕陳姓嫌疑人，並在現場附近草地中發現沾有血跡的西瓜刀1把，盤查大批圍觀民眾，並勸導其離開現場，避免發生更大規模衝突。

警方調查，當天稍早，恆春鎮的某間KTV有醫名女子受傷並送醫，傷者的滿州及恆春兩派朋友到院探視，但沒想到相互質疑是否為動手的仇家，一言不合就大打出手，進而演變成持刀砍殺事件，陳男也因誤砍成傷，詢後以殺人未遂罪嫌移送陳嫌至屏東地檢署偵辦，相關動機警方正進一步釐清。