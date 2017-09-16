20歲小毛頭利誘5少年扮詐騙車手 得手400多萬元

2017-09-16 10:48

〔記者蔡清華／高雄報導〕鳳山警分局今天宣布偵破一詐騙集團，車手集團首腦年僅20歲，吸收5名青少年加入，以「假檢警」老梗行騙，初步清查至少兩名被害人遭騙419萬元，全案仍由警方擴大偵辦中。

「先生您好，這邊是健保局，因為您的健保卡有不正常看病記錄，我們懷疑您有盜領健保費，請配合檢警調查」、「小姐您好，我是XX電信公司客服人員，經警方調查有人冒用您的個資，申請詐騙電話門號，且欠費未繳，恐涉及刑責，請配合檢警調查」...假檢警詐騙歹徒常用這些話術，創造維妙維肖的公務機關情境，而詐騙得逞。

警方查出，20歲鄭男（詐欺前科）為首的車手集團，以提供3000至4000元車資，抽成2％至4％酬勞，吸收5名少年（化名小朱、小文、小強、阿彬、阿東）擔任車手，受害民眾多達10名，專案小組長期偵蒐後，將鄭嫌等6名詐騙車手集團一網打盡。

警方表示，受害民眾包括70歲的汪姓婦人，被騙取提款卡及密碼後，遭盜領321萬元；76歲的黃姓婦人則被騙走98萬元。

警方指出，這類「假檢警」詐騙手法近來推陳出新，由原先至臨櫃領款或操作，進化成讓被害者「主動」交付提款卡帳號及密碼，再大肆盜領，警方提醒，若遇到要求提供金融帳戶、提款卡等就要小心，如有疑問，請撥打165反詐騙諮詢專線查證！

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