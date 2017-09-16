動容！日籍騎士魂斷花蓮 近百台灣車友送最後一程

白井寬之的父親向前來陪伴的車友道謝合影。（記者王峻祺攝）

2017-09-16 10:29

［記者王峻祺／花蓮報導］35歲日籍單車騎士白井寬之（Shirai Hiroyuki）來台參加「第6屆瑪吉斯太魯閣國際登山挑戰」賽，9日提前上山試騎賽事路線，不幸在太魯閣國家公園九曲洞隧道口遭落石擊中，送醫時陷入昏迷，12日傷重過世；今骨灰由家人運回日本，花蓮近百名車友聞訊後，一早就在醫院外等候，一路騎乘單車護送白井寬之最後一程，令家屬為之動容。

白井寬之的父親今早揹著骨灰向前來送行的車友道謝，頻頻鞠躬揮手致意，表示對於意外發生感到難過，更抱歉連日來麻煩大家的照顧，衷心感謝所有台灣車友，兒子的相機中有許多太魯閣及七星潭的美景，如今將先把他帶回故鄉，未來有機會一定會再到台灣，走訪美麗的花蓮。

花蓮慈濟醫院單車社（簡稱花慈單車社）自發性邀約車友，用騎乘單車的方式，陪伴白井寬之最後一程，消息一出立刻受到廣大迴響，近百名車友今早穿戴全套車衣、車褲及安全帽，自醫院騎乘單車護送白井一家人抵達火車站，並集結於遊客中心前致意道別，濃厚的台灣人情味，也讓家屬紅了眼眶。

花慈單車社友、醫師李毅說，陪伴活動主要由車友發起，希望能撫慰白井先生喪子的傷痛，也藉由送最後一程的方式，能將台灣的愛與溫暖帶回日本去，並感謝檢警及外交部在短短幾天內辦妥程序，讓白井一家人安心回國。

大漢技術學院休閒與運動管理系助理教授、挑戰賽裁判長狄懋昌說，白井寬之是名熱愛騎自行車的業餘車友，原本來台參加10日的「瑪吉斯太魯閣國際登山挑戰」，因比賽前一天試騎路線，未料在回程時遇到落石砸傷，主辦單位也因考量落石風險高，當日一早6時宣布取消賽事。

來自日本靜岡縣的單車騎士白井寬之，被落石擊中後陷入重度昏迷，前額骨及上額骨嚴重骨折，並壓迫到腦部額葉處，另在腦幹還有瀰漫性出血，雖經手術仍因傷重於12日晚間宣告不治。

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