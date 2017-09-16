女子上吊報復男友及前妻 死者弟：別傷害無辜的人

2017-09-16 09:06

〔記者王善嬿／嘉市報導〕38歲蔡姓女子為報復江姓男友及其前妻，到江某欲出售的透天厝上吊，並在臉書留遺言，控訴江某是個愛情騙子，引發網友熱議，一面倒言論痛罵江某及其前妻，今凌晨蔡女的弟弟透過網路社群「綠豆嘉義人」公布與江前妻的對話，希望網友理性看待，別傷害無辜的人。

蔡女弟弟貼文寫道，「今天新聞上的蔡瑋瑋目前已在殯儀館休息，江先生也沒有閃躲之意，已經當面跟爸媽致歉，也一路跟著大體到殯儀館。江先生前妻（自稱）與我聯繫，表示她完全不知情，她沒有欺瞞姐姐，事實如何就讓我姐自己去查證了。瑋瑋特地穿紅衣，跑到這房子，遺照也指定好了，相信她很堅決，也很想討公道！我願意協助說明，不是因為接受這個（前妻）說詞，而是因為孩子是無辜的，其他家人也是無辜的，無須忍受壓力及指指點點。請大家勿衝動，別傷害無辜的人，至於真假就只有兩（三？）位當事人知道！也不要非理性的謾罵了，謝謝大家關心！最後，貼上我與江先生前妻（自稱）的對話。」'

蔡女弟弟與江某前妻對話摘錄如下

蔡女弟：「他（指江某）說你偷吃所以離婚？」

江的前妻：「無稽之談，我是這件事的受害者。」

蔡女弟：「之前賣房子是你的意思，還是他的意思？真的要賣？」

江前妻：「是離婚協議，賣房子是真的。」

蔡女弟：「他說他又要搬回去跟妳住，是復合了嗎？」

江前妻：「不是」

蔡女弟：「為什麼又不賣（房子）了？」

江前妻：「沒有理想價錢，總不能賤價賣。」

蔡女弟：「我比較納悶的是，為何我姊會如此怨恨你？」

江前妻：「我也不知道，我完全不認識你姊。」

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