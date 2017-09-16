分解槍枝藏四處？ 「業務經理」：擔心小朋友會弄壞

2017-09-16 00:14

〔記者王捷／台南報導〕郭姓男子與歐姓男子疑似在地下錢莊當討債人員，雖然全身刺青，但對外都稱從事金融業，擔任「業務經理」，由於2人都有吸毒，加上不時會討債擁槍自重，但是又被警方抓到，因此平時不使用槍枝時，都將槍枝大部分解，藏在四處，警方經歷4個月跟監，終於在15日將兩名「業務經理」逮捕，這時2人才辯稱，大部分解槍枝是擔心孩童會弄壞槍枝。

市警五分局6月份偵辦毒品案時，向上追查得知郭、歐2人，疑似在地下錢莊負責討債，還有槍枝、吸食毒品，但當時無法得知兩人真實身分，讓案情陷入膠著。歷經4個多月調查，才發現郭、歐2人分別藏身於安南區兩處舊式透天厝內。

豈料，正當時機成熟，警方聲請到搜索票準備行動時，郭、歐兩人竟大方從分局門口經過，警方只好按兵不動，研判2人生活作息應是日夜顛倒，加上當時道路上人車很多，為避免2人逃逸傷及無辜，警方只好將行動延後。

15日一早警方拂曉出擊，兵分2路分別前往安南區府安路、大安街進行查緝，但是郭、歐2人疑似為了避免查緝，將槍枝大部分解、藏在各處，在警方搜索下，查獲槍枝組件，組成兩把90手槍，還有子彈8發、安毒一小包。

問到2人為何將槍枝拆解藏匿，2人都辯稱，因為家內有孩童，擔心孩童弄壞槍枝，才拆解藏匿，訊後，郭、歐2嫌嫌坦承持有槍毒，全案將往毒品危害防治條例、槍砲彈藥刀械管制條例偵辦。

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