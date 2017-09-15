9/15 大樂透1注獨得1億元！今彩539頭獎摃龜

2017-09-15 22:44

〔即時新聞／綜合報導〕今晚（9月15日）開獎的第106000078期大樂透，頭獎開出1注，獨得獎金1億元，由新北市泰山區明志路2段187號的「旺客發彩券行」開出；第106000221期今彩539，頭獎摃龜。

第106000078期大樂透中獎號碼為：「03、08、11、16、33、37，特別號：35」頭獎1注獲得，可得1億元；貳獎開出1注，可得292萬6257元；參獎共40注獲得，每注可得3萬4330元；肆獎共75注獲得，每注可得1萬1770元；伍獎共1972注獲得，每注可得2000元；陸獎共2427注獲得，每注可得1000元；柒獎共2萬2634注獲得，每注可得400元；普獎共3萬3920注獲得，每注可得400元。

第106000078期49樂合彩中獎號碼為「03、08、11、16、33、37」，四合共4注中獎，每注可得獎金20萬；三合共102注中獎，每注可得1萬2500元；二合共3620注中獎，每注可得1250元。

第106000221期今彩539中獎號碼為「04、07、12、28、35」，頭獎摃龜；貳獎共283注獲得，每注可得2萬元；參獎共7972注獲得，每注可得300元；肆獎共7萬6486注獲得，每注可獲得50元。

第106000221期39樂合彩中獎號碼為「04、07、12、28、35」，四合7注中獎，每注可得21萬2500元；三合共209注中獎，每注可得1萬1250元；二合共6754注中獎，每注可得1125元。

第106000221期3星彩中獎號碼為「237」，正彩共32注中獎，每注可得1萬2500元。

第106000221期4星彩中獎號碼為「1048」，正彩共7注中獎，每注可得12萬5000元。

確切中獎號碼以台彩網站公告為主，請見「台灣彩券網站」。