妻拒行房夫想離婚 法官不准

2017-09-15 20:05

［記者黃捷／台北報導］吳姓男子指控張姓妻子常貶損他的工作能力，還懷疑他外遇，更以各種理由拒絕同房，婚姻期間讓他很痛苦，搭捷運時想起種種，還是會莫名流淚，因而向法院訴請離婚。但士林地院認為，吳男大部分指控都是夫妻間常有的爭執，且張女仍有心維持婚姻，駁回離婚之訴。

吳男主張，他與張女1996年結婚，育有2子，張女不僅不做家事，還常以生病、工作太累、影響睡眠等理由拒絕同房，甚至批評他太醜、性變態；他婚後苦讀神學院3年後擔任牧師，張女卻常嗆他「不配」，要他回去當公務員，還常當著子女或教會信徒面前，歇斯底里罵他，讓他內心受創。

吳男說，他與張女長期鎖門分房睡覺，互不談話，張女還曾主動要求離婚，種種作為害他罹患憂鬱症，至今還未完全康復，辭去牧師工作後，想起過去卻仍經常流淚，無法再與張女共同生活，去年底2人就已分居。

張女則辯解，她因罹患婦科疾病，才會遵照醫師指示避免性行為，有時則因工作太累，無法行房，但她健康時都有維持性生活，雙方都因工作太忙，才沒有足夠時間溝通。

張女說，她不僅從未貶損吳男工作能力，甚至還辭去主管職務全力協助，後來發現吳男與某個教會女幹事往來密切，還曾單獨爬七星山、逛淡水河，或在家中廁所通電話，才會一度衝動想要離婚，後來女幹事因被檢舉逾越分際「被離職」，吳男也向她道歉，這件事才落幕。

她反控吳男近年對她很冷漠，多次表達需要被關注及肯定，卻被吳男誤解成無理取鬧，讓她感到悲傷，但因子女希望2人和好，雖然已與吳男分居，仍常邀請吳男回家探望小孩，並安排生日會、家庭聚餐，希望能獲吳男認同與接納。

法官認為，吳男與張女間的爭吵，大多是夫妻相處間常有的事情，尚在可容忍範圍內，且吳男在教會女幹事事件中不懂避嫌，處理也有不當之處，而張女至今仍積極維持婚姻關係，遂駁回吳男離婚之訴，可上訴。