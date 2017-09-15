鬼月「找死人借錢」 盜墓邊挖邊唸阿彌陀佛

2017-09-15 18:37

〔記者顏宏駿／彰化報導〕彰化縣現年57歲的陳献堂欠地下錢莊100多萬元債務，近日被債主逼急，把腦筋動到「死人」身上，本月初到埔鹽鄉盜挖4墓，14日凌晨再到鹿港第12公墓盜挖2墓，這次不僅空手而歸，還被現場埋伏的員警逮個正著。他向警方供稱，作案前一定會先拜拜，邊挖邊唸「阿彌陀佛」，還向亡者說，自己是「做信用」，有借有還，中元普度會替亡者多燒一點金紙！

人比鬼恐怖 稱被地下錢莊逼急了

陳献堂9月2日先到埔鹽鄉一處公墓刨挖4門墓穴，得手的金飾陪葬品價值不到6000元，警方研判他一定會再犯案，於是以車追人，掌握他的行蹤。14日凌晨發現他的車子出現在鹿港鎮，溪湖偵查隊幹員全員出動，到鹿港鎮各公墓巡查一番，果然看見

陳献堂的小自客車就停在第12公墓入口，警方在他的車子旁守株待兔，凌晨4點30分時，陳献堂從墓園一走出來，警方一擁而上，將他壓制。

警方劈頭就問，「你么壽大膽，連鬼月攏敢來挖墓仔？」陳献堂回說，「我攏有唸經啦！」他還說，「實在是被地下錢莊逼急了，這群人比鬼還恐佈，我是迫不得已才找祖先要錢」，令警方哭笑不得。

陳献堂說，鬼月作案，實在逼不得已，因為地下錢莊每天到家裡要債，潑漆灑冥紙樣樣來，他逼不得已，只好離開家人，到豐原友人家借住躲藏。

作案先拜拜 說普度會多燒點金紙

他還說，自己沒什麼專長，欠了一屁股債，債住逼那麼急，他只好向「死人借錢」，他強調，每次作案時，一定會先拜拜，邊挖邊唸阿彌陀佛，離開時，還對亡者說，「我中元普度時，一定會多燒一點金紙給你，謝謝你幫我度過難關，不要來找我！」

溪湖偵查隊副隊長黃枝泉說，現在盜墓算是「稀有行業」，因為土葬的人越來越少，在「粥少儈多」的情況下，會「互踩地盤」。陳嫌去年9月就跑到溪州鄉盜墓，結果跟另一夥盜墓者在公墓狹路相逢，雙方為了挖同一門墓穴大打出手，陳嫌因自己落單，屈居下風，只能落跑，而另一方不久就被警方逮捕，現已入監服刑。

事先作功課 專挑近10年墓穴躲臭

警方說，陳嫌在作案前都會先作功課，了解「肥羊」墓穴位在哪裡，而且怕聞到腐爛的屍臭味，都選定接近10年的墓穴。陳嫌在警訊後，被依發掘墳墓及加重竊盜罪，移送彰化地檢署偵辦，檢方以他有再犯及逃亡虞向院方聲請羈押獲准。

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