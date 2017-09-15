涉勾結下游包商不法套現 利晉工程總經理等3人被訴

2017-09-15 18:21

〔記者陳慰慈／新北報導〕承包中華電信雲端資料中心的利晉工程股份公司，涉嫌與下游包商閤泰金屬公司簽訂假合約，挪用公款1312萬餘元，用於發放員工獎金，因查無公款流入私人帳戶，違犯證券交易法部分罪證不足，新北地檢署今僅依業務登載不實罪嫌、違反商業會計法起訴利晉總經理鍾鴻裕、財務長張惠儀及閤泰金屬負責人孫念慈。

起訴指出，102年3月，利晉以42億元標下「中華電信雲端資料中心」標案，鍾鴻裕為獎勵參與專案的員工，又怕若以薪資轉帳方式發獎金，未領到獎金的獎金的員工會不滿，因此向孫男說，利晉需現金使用，要求閤泰金屬與利晉簽立假工程承攬合約。孫男為取得中華電信雲端資料中心帷幕工程，因此答應鍾男要求，利晉匯了1312萬餘元給閤泰金屬後，孫男再指示不知情職員提領出現金，他再親自交付給鍾男。

去年10月，民進黨立委林俊憲與閤泰金屬負責人孫念慈召開「揭發廠商假合約、真洗錢 涉嫌行賄中華電信 解套鉅額工程罰款」記者會，孫男在記者會上，指控利晉要求簽訂假合約洗錢，以疏通中華電信高層，閤泰為了能取得外牆工程答應配合，之後他分2次親自交付鍾男1312多萬元現金；因利晉承包中華電信雲端資料中心的預定工期是700天，照合約規定，逾期一天罰款800萬元，但中華電信不但讓工程得延宕300天，還對利晉一毛未罰，立委懷疑中華電信高層涉嫌收錢包庇。有民眾看到新聞，事後寄信到檢察長信箱檢舉，新北檢因此分案展開調查。

鍾男到案後供稱，承攬公共工程是項苦差事，對前來支援的員工來說是多出來的工作，所以想發放獎金獎勵他們，但又怕引起其他員工不滿，才想到做假帳方法，並提出102、103年度獎金發放明細與清冊及支票本佐證。張女說，知道獎金的錢是來自閤泰金屬公司，不知道雙方簽定假合約。孫男承認簽定假合約，但對錢是否用於疏通中華電信高層？又改口說：「不知道」。

檢方調查，因工期延宕，中華電信同意承攬工程的所有協力廠商工期都能展延，非僅針對利晉一家廠商，又依據鍾男提供資料，領取支票的確實都是利晉員工，認為鍾男共發出1285萬元獎金，與孫男拿給鍾男的1312萬元相差不多，且同時間鍾男與張女帳戶無不明資金流入，涉犯證券交易法侵占公司資產罪嫌罪證不足，今僅依業務登載不實罪嫌、違反商業會計法起訴鍾等3人。