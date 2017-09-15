重案偵辦有違論理法則？ 北檢：已窮盡偵查作為

2017-09-15 18:26

〔記者謝君臨／台北報導〕台北地檢署前天偵結荷蘭商艾司摩爾（ASML）購併股后漢微科涉內線交易案，以及上市輔具大廠必翔實業涉炒股案，分別將有「外資圈第一美女」稱號的瑞士信貸台灣區總經理邱慧平、必翔負責人伍必翔不起訴，對此，有民眾投書媒體，指檢察官不起訴處分採信之事實，有違論理法則與經驗法則；北檢稍早發新聞稿回應，表示已盡偵查作為仍查無充分證據證明被告犯罪，且2案均須依職權送高等檢察署再議，並非就此確定。

北檢發言人周士榆指出，兩案均由檢察官同步搜索所有相關地點、第一時間傳訊嫌疑人及證人，並以違反證券交易法等重罪起訴相關被告，承辦檢察官已窮盡所有偵查作為，並已將犯罪嫌疑充足之被告起訴。

周士榆強調，承辦檢察官依刑事訴訟法及最高法院判例，如無積極證據足以證明其犯罪行為，自不能以推測或擬制之方法，以為起訴基礎，更不能僅因配偶犯罪，即以推測或擬制方法，逕認其先生或妻子應共負相同罪責，該位民眾在未閱覽相關卷宗證物前提下之質疑，實嫌速斷，也有誤導民眾之嫌。

周士榆表示，違反證券交易法第171條第1項犯罪的法定刑為3年以上10年以下之有期徒刑，檢察官為不起訴處分後需依職權將全案送高檢署再議，上述2案並非一經承辦檢察官為不起訴處分後隨即確定，全案偵查作為是否完備？認事用法是否妥適？檢察體系本存有審查機制，為免外界受不當誤導，特此說明。