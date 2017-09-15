推蔣淯安、嗆球迷遭解約 這位國手告球團結果出爐

2017-09-15 17:14

〔記者溫于德／台北報導〕籃球國手「Qoo」鄭人維，遭母隊認定前年3月17日對上台啤時，朝菜鳥後衛蔣淯安犯規，竟又於暫停時將人推至場外，並對球迷嗆聲「關你屁事」，均已破壞球隊形象，季後賽出局後遭通知解約。他因不甘而對富邦提起「確認委任契約存在」之訴；經台北地院審理，今判鄭人維勝訴，全案仍可上訴。

富邦律師與人員今雖到庭聆判，但對於判決結果不予回應。

回顧全案，鄭3月出庭時說，效力富邦3年期間是球員生涯最精華階段，而提告目的並非取回應有全部，而是覺得合約有保障球員生涯義務，才能使球員放心打球，但合約事件發生後，才體會合約並非絕對保障。

鄭接著說，球團當時以電話方式解約，並預計在支付一筆金額後，正式結束雙方關係，但衡量數字過低未答應；當時也曾傳訊息給副領隊「黑人」陳建州，獲得回應大致為「雙方勿上法庭訴訟」，怎知等待結果是毫無解果，因而提告。

法官為求證告訴人說詞真、偽，上月24日傳訊黑人出庭作證。

黑人當庭證實接到簡訊並提到，他雖與鄭、領隊蔡承儒相約吃飯，但只是為「吃頓便飯」，否認用餐時談論合約事宜；至於鄭的合約問題，黑人說，雖是球隊副領隊，但自知不宜干涉，況且糾紛已交由公司法務、人事等專業部門處理，考量沒有權限而未多表意見。

黑人此話一出，鄭隨即反駁「飯局是為商討合約才約。」

富邦律師庭訊結束前重申，鄭的行為已損及球團形象，依照合約規定，球團得對球員行使罰款、停賽、開除等懲處，至於作何選項，前後不具一定順序，猶如對待「吳岱豪」一般。

律師團也說，鄭事後與台啤隊簽約，富邦亦曾去函詢問相關時序可知，「鄭在104年5月20日已是台啤正式員工、享有月薪10萬待遇」，與鄭堅稱「7月才是台啤球員」的說法相悖。