兩次違規間隔6分鐘 辯「一行為不二罰」敗訴

2017-09-15 16:19

〔記者張瑞楨／台中報導〕台中市劉姓男子開車不守規矩，短短6分鐘違規兩次，被人尾隨錄影舉發，中市警方依民眾提供的錄影，分別開出2張罰單，罰鍰共3600元，劉男卻提起行政訴訟，辯稱兩次違規間隔僅6分鐘，距離也僅4.2公里，且他被人惡意尾隨檢舉，開兩張罰單違反「一行為不二罰」，應該全部撤銷，台中高等行政法院卻認為，是否被人尾隨檢舉，與劉男的違規無關，兩次違規已隔6分鐘，劉男已行駛數個路口，自當受罰，判決劉男敗訴確定。

判決書指出，劉男在去年10月11日中午11時9分，開車行經中市松竹路三段佔用慢車道，6分鐘之後，同日11時15分，他於中彰快速道路又任意往左跨越槽化線，直接切入車道行駛，被人錄影下來，寄給中市警局五分局與六分局，兩分局分別依據道路交通管理處罰條例第45條第1項第4款「在多車道不依規定駕車」，處罰600元罰鍰，以及同條例第33條第1項第12款「行駛快速公路未依標線指示行車」，處3000元罰鍰，合計3600元罰鍰。

劉男提起行政訴訟，辯稱從檢舉的錄影畫面推論，他是被人尾隨惡意檢舉，檢舉人還為了拍攝他，可能有違規超速等惡意行為，另外，兩次違規的時間僅間隔6分鐘，距離也僅有4.2公里，警方處罰顯有瑕疵錯誤，罰單應該要全部撤銷。

台中高等行政法院認為，兩次違規都屬實，劉男自當受罰，至於劉男主張檢舉民眾超速或惡意跟拍，這部分就算屬實，也跟劉男違規無關，依據司法院釋字第604號，關於連續交通違規的認定，對公益或公共秩序確有影響，主管機關可以多次處罰，且劉男違規時間已間隔6分鐘，行經數個路口，「已行駛經過一個路口以上」，開兩張罰單並未違反「一行為不二罰」原則，判決劉男敗訴，全案確定。