富驛酒店經營權爭奪戰 新加坡股東率眾強闖爆全武行

2017-09-15 16:25

〔記者劉慶侯／台北報導〕富驛酒店集團新加坡資方股東「維京群島商FURAMA Hotels International Management Inc.」，今天早上7點指派在台法人代表葉威禮率眾10餘人，到南京東路三段的富驛時尚酒店，趁著員工還沒上班，強行破壞門鎖闖入辦公室，還把員工私人物品全都丟出門外。

富驛酒店集團台灣經營方員工聞訊趕來，被Furama公司人員強力阻擋進入，雙方爆發嚴重推擠扭打衝突。轄區中山分局警方獲報後也立即趕到現場，將涉嫌部分闖入人士依現行犯帶回警局調查，全案現由警方偵辦中。

據了解，富驛酒店集團經營權糾紛已經持續了近半年之久。Furama公司原本公告15日上午召開股東臨時會，全面改選董監事，卻在清晨發動突襲，大動作闖入，企圖先強佔辦公室。

富驛酒店集團董事長及總經理侯尊中說，今年3月28日公司遭富麗華竊占之後，他就無法進入公司履行職務，但也從不曾以此等暴力方式和Furama公司對抗衝突，始終是透過司法訴訟來處理。

侯尊中說，全案一直到5月19日台北地方法院裁定Furama公司竊占富驛的事實後，他才重掌公司，但是這一個半月期間，富驛多數重要文件、重要印鑑都已被富麗華銷毀或侵占，造成公司營運及調動資金出現問題。

他認為，Furama公司15日召開的股東臨時會，不但從來不曾向公司董事會報備，也未經主管機關核准，原本就不合法，但是他也只有指示法務人員發函表達意見，外資股東只為了想迫使富驛下櫃，以便低價收購，就如此恣意。

陳姓女職員也說，發生事端的辦公室雖位於富驛時尚酒店地下室停車場，但其實是由酒店1樓的「小紅廚房」餐廳承租，並非富驛時尚酒店的產權。她說，早上8點她要進辦公室上班，卻遭到一群凶神惡煞的白衣男子攔阻，同仁的私人物品也被隨意丟在門外，她的茶壺、筆電和高跟鞋全都摔壞。

酒店集團與小紅廚房餐廳已清點財物，將對Furama公司法人代表葉威禮及其他隨行施暴人員提出刑事告訴及民事求償。全案現由警方處理調查中。

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