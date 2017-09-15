結合醫師、技師 新北消防局成立「快搜部隊」

2017-09-15 16:00

〔記者賴筱桐／新北報導〕新北市政府今天舉行國家防災日系列活動記者會，消防局宣布將成立「快搜部隊」，轄下有9個組別，結合醫師、土木技師與結構技師等專業單位，現場各組人員扛著器具一字排開，讓人直呼「超man」！未來在災難現場，急重症專科醫師可與高級技術救護員深入災區，就地進行醫療緊急處置，提高傷患救活率。

消防局局長黃德清指出，「快搜部隊」分別由9個專業單位組成，包括災害醫療救援隊、山域搜救隊、潛水救生隊、化災處理隊、車禍救助隊、重機械隊、高角度救援隊、特搜犬隊以及技術專隊。

黃德清說明，災害醫療救援隊結合急重症醫學專科醫師與高級技術救護員，於重大災害發生時，趕赴災區救治嚴重傷患，讓醫療與救援同步展開；重機械隊可執行鐵皮工廠火警的破壞排煙，並適時支援地震、颱風與洪水等天然災害搶救；技術專隊結合技師專業指導，協助結構安全評估、支撐作業及災情勘查，強化救災現場安全。

災害醫療救援隊醫師、亞東醫院急診醫學部主任蔡光超表示，災害現場通常充滿不確定性，尤其是地震等重大災害，很多患者無法第一時間被送往醫院，或是醫院被患者塞爆，此時就地醫療有必要性，由受過垂降、攀爬等訓練的專科醫師在救護員陪同下，共同前進災區，實施插管、截肢等緊急醫療處置，有助於提升患者救活率。