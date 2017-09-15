貪玩童騎鐵馬上路險被撞 女警當保母找出粗心家長

女警曲昱臻（左2）發顯ˋ陳姓兄弟檔在鬧區路口嬉戲，擔心遭撞充當保母，陳母出面時，斥責2兄弟亂跑，感謝警方通知。（記者吳仁捷翻攝）

2017-09-15 15:54

〔記者吳仁捷／新北報導〕新北市土城交通繁忙的金城路與千歲街口，出現一對騎乘腳踏車嬉戲的2名幼童，因正值下班尖峰時段，巡邏途經的女警擔心2人衝到馬路遭撞，充當保母問出2名陳姓兄弟的名字，通知粗心的媽媽前來，陳母說，2兄弟常溜出家門遊玩，大人也很頭疼，警方提醒家長留心照顧，否則恐觸法受罰。

新北市女警曲昱臻巡邏行經土城區金城路一段、千歲路口，發現2名男童騎乘腳踏車在馬路旁，未見大人陪伴上前關心，2童童言童語回答，女警得知2人是3、5歲的陳家兄弟檔，想再了解兄弟姓名，幫他們回家，但2兄弟對陌生人有戒心不肯回答，女警改為蹲下跟兄弟對談，2童見大姊姊應不是壞人道出姓名，曲昱臻循線查出2兄弟家長電話，通知母親帶回。

陳母趕到現場，斥責2兄弟亂跑，她告知警方，好動的2兄弟趁大人忙碌時溜出家門嬉戲，多次告誡仍常溜出門遊玩，陳母告知警方，未來可能會裝上多道門鎖，避免幼童再跑出門；警方呼籲家中如有幼童者，應多加留意、關心，以免不慎發生意外，吃上刑罰。