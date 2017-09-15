拍照傳訊與友訣別 警認出台北橋找到人

2017-09-15 15:33

［記者陳恩惠／台北報導］台北市周姓男子疑因心情鬱悶，憤而跑上台北大橋拍照後向黃姓友人告別，住在新北市的黃男驚見，急得如無頭蒼蠅四處騎車尋找，終因路況不熟，半途攔下台北市大同警分局警備隊的巡邏車求救，警員張益瑋、許俸彰根據照片，認出是台北橋，趕緊帶著黃男在橋上下巡，最後靠著溫情勸說，找到蹲在橋下的周男，好言安撫一番，由友人送他返家，結束這場跳橋虛驚。

大同分局說，本月10日凌晨2時，警備隊員警張益瑋、許俸彰駕車行經北市延平北路二段太平國小附近，有名黃姓機車騎士趁著停等紅燈時，拍打警車直呼「警察先生，救命呀！救救我朋友！」張員2人立刻停車詢問，黃男神情相當緊張，拿出手機將28歲周姓友人傳給他訊息show給張員看；只見Line對話框顯示出1張由高處往下拍車道的照片，以及「朋友再見了。我想通了。來生還是不相見了。」

黃男說，當他1時35分收到周男的訊息，擔心因故而鬱悶的周男會從台北橋跳下自我了斷，雖然不知周男鬱悶之因，仍急得如無頭蒼蠅，騎上車到周男大同區的住處附近亂找，但因認不出地點，打給周男的電話也被掛斷，情急之下只好半途攔警車求救。

張員一見照片，立刻認出拍攝的地點是站在台北橋人行步道往下拍環河北路，於是飛車趕往台北橋，分頭由機車引道上橋找人，以及由人行步道登上橋搜尋，分別在河道及車道都未發現周男蹤影，讓警方暫時鬆了一口氣，於是向黃男借手機試圖聯繫周男，在連續幾通奪命連環call之後，周男終於接了電話。

「有什麼困難可以說出來，你在哪裡？大家都好擔心你呢！先出來讓我們看看，我們可以聊聊。」張員趁周男接聽電話，表明警察身分後，立刻先聲奪人，緊急向周男喊話安撫，同時繼續在台北橋頭附近搜尋，終於在橋墩下，發現周男蹲坐在陰暗處，情緒激動地嚼著檳榔，對著警方就是閉口不言，幸經友人在旁安撫，結束這場虛驚。

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