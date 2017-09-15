陸戰隊士兵急性血癌 被診斷成感冒送命

2017-09-15 14:37

〔即時新聞／綜合報導〕海軍陸戰隊戰鬥支援大隊支援中隊軍事訓練役張姓二兵，在8月21日身體不適，被營區醫務所診斷為感冒，沒想到病況差了十萬八千里，到了8月28日才被國軍高雄總醫院左營分院診斷出是急性骨髓性白血病，此時張男已病入膏肓，最後於9月4日在成大醫院撒手人寰。陸戰隊對此澄清，絕無延誤送醫。

綜合媒體報導，有投訴指出，陸戰隊疑似延誤送醫，將病重的張男留營觀察，導致失去了黃金治療時間，而且事後又疑似想隱瞞過程，沒有上報此案的真實狀況。

海軍陸戰隊對此回應，張男於8月8日入營報到，當月21日上午反映身體不適後，便被帶到醫務所看診，直到晚上仍然沒有緩解，於是又由幹部帶他去左營地區佳安耳鼻喉科診所就醫，之後就讓他休息3天，也有醫務所醫官照料。

接著張兵24日到國軍高雄總醫院左營分院抽血，25日驗出白血球指出過高，便進行骨髓檢查，到了28日被診斷出急性骨髓性白血病，連忙於29日轉至成大醫院救治，但仍在9月4日因為多重器官衰竭過世。

海軍陸戰隊表示，國軍高雄總醫院左營分院血液腫瘤科鍾主任指出，急性血癌可能與長期接觸放射性或有機溶劑（苯類化學物）有關。海軍陸戰隊強調，張男身體不適後，幹部都協助就醫檢查，絕對沒有延誤一事，對此事相當遺憾，將全力協助撫卹。至於有無向上完全呈報此案？海軍陸戰隊則沒有回應。