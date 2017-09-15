違規廣告業者免罰1520萬元 只因主張…

2017-09-15 13:48

〔記者吳政峰／台北報導〕天地五行生物科技公司103年在電視上廣告旗下商品「遠紅外線治療儀」，違反藥事法「非藥商不得為藥物廣告」，被所屬地台中市政府裁罰97萬元，罰鍰繳清後，公司遷至新竹，又被新竹縣政府以相同事由重罰1520萬元，天地五行不服，以「一行為不二罰」向台北高等行政聲請撤銷罰鍰，法官認有理，判免罰。

判決指出，102至103年間，天地五行透過廣告托播商，在7個電視頻道放送遠紅外線治療儀，該產品為衛生福利部核可醫療器材，依法只有藥商能廣告，台北市政府等9個縣市衛生局蒐證後，轉交中市府。

中市衛生局認定廣告時間從102年10月22日至103年2月11日，違規事證明確，103年9月15日依藥事法裁罰97萬元。天地五行繳清罰鍰，把公司搬到新竹縣繼續營業。

惟竹縣衛生局發現，天地五行的廣告從103年2月11日至103年3月23日亦出現在電視上，這段期間中市府未開罰，竹縣便以「每日」、「每頻道」計算廣告共76次，每次裁罰最低20萬元，開出1520萬元鉅額罰鍰。

天地五行委任律師主張，中市與竹縣認定的違規事實時間連續，均屬未切斷之「單一行為」，中市已開罰在先，基於一行為不二罰原則，竹縣不應再針對這件事裁罰。

法官指出，長期持續反覆宣播違規廣告，在法律上應視為同一行為，天地五行主張有理，撤銷竹縣1520萬元罰鍰，全案可上訴。