找到了！女學生自行車遭竊 警過濾監視器3天3夜破案。

2017-09-15 13:44

〔記者湯世名／彰化報導〕找到了！彰化縣鹿港鎮1名女學生騎電動自行車到客運站搭公車上學，不料晚間返回原處準備騎車返家時，發現自行車竟不翼而飛，焦急的向派出所報案說：「請幫我找回阿嬤的自行車！」警方花了3天3夜過濾附近路口監視器，鎖定1名黎姓越南籍勞工涉嫌重大，黎男昨被警方通知到案始坦承犯行，該名女學生與阿嬤也都破涕為笑，感謝警方辛勞。

本月10日凌晨1名女學生由家屬陪同到彰化縣鹿港警分局和興派出所報案說，她於9日為了趕搭公車上學，騎著阿嬤平常代步的電動自行車出門，並於當天下午1時將自行車停在鹿港鎮彰化客運對面路邊，因急著搭公車而疏忽未將自行車上鎖，直至深夜11時補習完搭公車回到原地時，赫然發現原本停放於該處的電動自行車竟不翼而飛。

和興派出所長林承亞與員警許博堯陪女同學前往失竊地點附近勘查，除安撫女同學情緒，並迅速展開調查，沿線過濾多支監視器，許博堯還犧牲休息時間，歷經3天3夜終於追查到竊嫌將該自行車停放於青雲路上某外籍勞工宿舍前空地。

為揪出竊賊，林承亞與許博堯請外籍勞工宿舍的公司管理人檢視偷竊該輛電動自行車的影像畫面，經比對竊賊影像及特徵後，發現與該公司黎姓越南籍勞工神似，將他通知到案，黎男始坦承犯行，並表示只是貪圖一時方便竊取電動自行車來代步。

女學生與阿嬤昨天獲悉電動自行車被找回，當場破涕為笑，頻頻感謝警方迅速破案，將阿嬤的自行車找回，女學生還在臉書大讚員警的辛勞，員警為民服務具體事蹟再添一樁。