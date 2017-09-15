女在透天厝上吊亡 牆壁留言給男友「凶宅你們住吧」

2017-09-15 13:20

〔記者丁偉杰、王善嬿／嘉市報導〕38歲蔡姓女子今天凌晨3時許，被友人發現在嘉義市一間透天厝上吊自殺，現場牆壁留下遺言，詛咒男友與其前妻「這裡凶宅你們住吧！」蔡女今凌晨曾在臉書發出「這是我用生命換來的教訓」千餘字貼文，寫下她被騙感情的經過，指遭男友與其前妻聯手把她耍得團團轉，僅能用生命控訴，不希望再有女生被騙，消息傳開後，讓許多網友相當心疼。

警方說，蔡女陳屍的透天厝，目前是一間沒人住的空屋，檢視蔡女所留遺言，及臉書留言：「誰能接受男友搬去跟前妻同住？這幾天我終於知道真相，×××（指男友的前妻）根本沒有打算賣房子，一切都是騙我的，他們已經達成默契與協議，要一同搬回嘉義市（指案發透天厝）...」警方初步了解，蔡女疑因感情因素想不開尋短。

蔡女今凌晨在臉書曾發出「這是我用生命換來的教訓」千餘字貼文，友人擔心她想不開，凌晨3時許，趕到這間透天厝，驚見蔡女利用童軍繩在一樓窗廉上吊自殺身亡，蔡女衣著完整，現場牆壁留下用彩色筆寫的遺言，家屬、親友聞訊悲痛不已。

警方調查，蔡女有時會到透天厝幫忙打掃，因此有鑰匙進出。蔡女在臉書指控，男友是嘉義市政府工務處員工，男友前妻在嘉市某診所擔任護士，男友無所不用其極追求她到手，玩膩之後，還會有個前妻護航，想要全身而退，2人聯手把她耍得團團轉，她僅能用微弱的生命做控訴。

對此，嘉義市政府工務處副處長駱際方說，該員工今請假未上班，相關事情還在了解中，對於該員工私事不清楚。

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