濃度高到致命！醉女還能撞民宅打屋主 從警所到醫院鬧整夜

2017-09-15 12:28

〔記者張瑞楨／台中報導〕台中市魏姓女子喝得爛醉，竟又開車上路，倒車時撞入民宅騎樓，把騎樓機車撞倒，她卻下車打屋主，醉言醉語醜態百出，員警馳抵時，她乾脆躺在地上，被員警送到醫院，她又大鬧急診室，罵遍媽媽、員警與護理師，連魏女的母親都束手無策，酒精濃度高達1.91毫克，依公共危險罪嫌法辦。

臺中市政府警察局第三分局東區分駐所是在本月2日夜間9時許接獲報案，東區旱溪街與東光園路口旁有女子鬧事，員警趕赴現場發現，40歲魏姓女子酒後爛醉，倒車撞進民宅騎樓，撞倒屋主的機車，竟下車找屋主理論，拿鞋子打無辜的屋主，還用腳踹人，最後乾脆躺在地上說「我要睡覺了」。

魏女躺在民宅騎樓地上，一下子抬腿，一下子又翹腳，就是不肯起來，還踢倒屋主的小盆栽，員警只好先爛醉的魏女抬上警車帶回東區所，沒想到她在東區所內嘔吐，警方擔心魏女身體不適，將她戒護送醫檢查，魏母也連夜從台南市趕抵醫院，不料，魏女卻在急診室又哭又笑又鬧，罵遍媽媽、員警及護理師，連魏母都對發酒瘋的女兒束手無策。

魏女子抽血檢測血液酒精濃度，換算成呼氣值，竟高達1.91毫克，高得非常驚人，研究顯示，如此高的酒精濃度，一般人已達昏呆、木僵、昏睡、肌肉失調，大小便失禁至昏迷死亡的程度。

魏女翌日酒醒後表示，自己有憂鬱症病史，1個人從台南北上台中工作，只記得案發前自己在家獨自喝威士忌，之後自己怎麼出門，又做了甚麼事情，已經完全失憶，對於自己泥醉失態感到抱歉，也感謝屋主不追究，警方將她依據公共危險罪嫌法辦。

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