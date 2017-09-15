蔡總統贈勳 缷任林全內閣三長受獎

2017-09-15 12:02

〔記者李欣芳／台北報導〕前行政院長林全、前政院副院長林錫耀、前政院秘書長陳美伶卸任後，今天上午到總統府分別接受蔡英文總統致贈一等卿雲、一等景星與二等景星勳章，林全感謝總統對他的肯定與家人對他工作期間的包容與諒解，林錫耀則認為民進黨執政之路應該很快可以開花結果。

林全表示，這一路走來要感謝行政院同仁的幫忙，過去這段期間能做到閣揆這個工作，是他人生中的很多轉折，但這一路以來要感謝家人對他工作的包容與諒解，也感謝朋友與師長對他求學期間的幫忙。

林錫耀說，他以前在地方與中央都待過，如今受到總統這麼大的肯定感到非常高興，他笑說「一大早起床吃了不少早餐，西裝扣子有點扣不上！」。

他表示，謝謝總統讓他有機會到行政院跟隨林全前院長，讓他學習很多，林前院長對每樣政策都很深入，把國家內政各面向盤點並規劃得這麼具體、深入，相信打下這樣的基礎之後，未來的執政之路順著這樣路做下去，應該很快可以開花結果，他要利用這個機會向林前院長表達敬意。

陳美伶表示，很榮幸能輔佐林前院長，過去1年3個月非常忙碌，林前院長把總統政見化作政策與計畫方案去執行，她曾統計過，行政院核定的計畫有357 項，親自主持的列管會議有 150場，蔡總統已揭示國家的藍圖，在這樣基礎下，行政院團隊是一棒接一棒，努力去做。

由於陳美伶轉任國發會主委，陳美伶說，感謝蔡總統與新任行政院長賴清德讓她有機會到國發會留在行政院團隊，「我的任務也蠻艱鉅的」，過去所學習到的東西可做為工作上很好的指導與方針，也拜託林前院長、林前副院長日後不斷給她指導，讓他做得更穩、更好。