妙齡女返家遭強吻、襲胸 急採唾液送驗逮狼

2017-09-15 12:00

〔記者謝君臨／台北報導〕20多歲男子阿明日前在速食店撞見小如（均為化名），當下驚為天人，竟偷偷尾隨小如返家，趁小如拿取信件時，冷不防強吻對方臉頰，同時順勢襲胸；台北地檢署庭訊時，阿明不但否認犯行，還顧左右而言他，但因小如臉頰上的檢體驗出阿明DNA，鐵證如山，檢察官今依強制猥褻罪嫌起訴阿明。

檢方調查，阿明年紀雖輕，但早有類似前科，不料又故態復萌；今年4月某夜，阿明在新北市新店區的速食店用餐，瞥見獨坐在一旁的小如，當下深深被小如給吸引，認為對方不但年輕貌美，舉手投足間更散發著無比魅力，於是他先按兵不動，直到小如離去時，趕緊尾隨在後。

走在街頭的小如並未發現遭人跟蹤，到家後，小如拿出鑰匙開啟公寓1樓大門，正當她拿取信箱裡的郵件時，阿明突閃身至小如身旁，不但強吻小如臉頰，還趁機揉捏小如胸部，小如被阿明突如其來的舉動嚇得花容失色，當下大聲尖叫，阿明得手後立即竄逃，小如則奔赴派出所報案。

警方調閱監視器循線找到阿明，將他依強制猥褻罪嫌函送法辦，檢察官庭訊時，阿明全盤否認，雖然監視器確實拍下阿明尾隨小如身影，但並未拍到公寓1樓內發生的事情，好在案發當下小如並未擦拭臉頰，檢警將小如臉頰採集到的唾液送驗，果真驗出阿明DNA，檢察官據此將阿明起訴。